Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte Einbrüche

Sömmerda (ots)

Im Zeitraum vom Freitag (10.06.2022), 23:00 Uhr zum Samstag (11.06.2022), 10:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter in Sömmerda, Am Bürgergarten versucht, insgesamt 3 Zugangstüren von Mehrfamilienhäuser gewaltsam aufzuhebeln. Die Versuche scheiterten jeweils. Durch das Hebeln an den Zugangstüren wurde Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro verursacht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten. (FS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell