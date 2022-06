Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Übermut tut selten gut...

Erfurt (ots)

... dies musste Freitagabend ein 34-jähriger Erfurter schmerzvoll feststellen, nachdem er gegen 18:00 Uhr seinen hochmotorisierten Boliden zwischen den Ortslagen Schellroda und Egstedt driften ließ. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Im Straßengraben der Gegenfahrbahn überschlug sich letztlich der Pkw und ging in Flammen auf. Sowohl der Fahrer als auch sein 2 Jahre jüngerer Beifahrer konnten glücklicherweise durch beherzte Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet werden, ehe dieses kurz darauf beinahe komplett ausbrannte. Während der Löscharbeiten sowie Unfallaufnahme musste die Landstraße kurzzeitig komplett gesperrt werden. Als Ergebnis dieses übermütigen Fahrmanövers sind neben den in Krankenhäusern medizinisch versorgten Verletzungen der beiden Insassen auch ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich sowie eine Anzeige wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der fahrlässigen Körperverletzung zu verzeichnen. (AS)

