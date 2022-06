Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrug am Telefon

Erfurt (ots)

Ein 89-Jähriger wurde Donnerstagmittag Opfer von Betrügern. Er hatte einen Anruf von einem unbekannten Mann erhalten. Dieser gab an, Bitcoins überweisen zu wollen. Der Mann meldete sich daraufhin mit Zustimmung seiner Lebensgefährtin in deren Onlinebanking an und übermittelte die Kontodaten. Statt Bitcoins oder Geld zu erhalten, schlugen die Betrüger zu und stahlen von dem Konto fast 5.000 Euro. Die Polizei warnt: Machen sie am Telefon niemals Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen. Geben sie persönliche Daten wie Ausweisnummern, Zugangsdaten oder Bankverbindungen niemals an unbekannte Dritte weiter. (JN)

