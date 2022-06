Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch bei der Feuerwehr

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Mittwoch mitgeteilt wurde, brachen unbekannte Täter Anfang der Woche bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mittelhausen ein. Die Einbrecher gelangten über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss in das Gebäude. Anschließend zerstörten sie ein Oberlicht sowie drei Türen und verschafften sich so Zutritt in ein Büro. Ob sie etwas entwendet haben, ist bisher nicht bekannt. Auf ihrem Beutezug verursachten die Täter einen Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

