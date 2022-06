Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer gestürzt

Erfurt (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer verletzte sich Mittwochabend kurz vor 20:00 Uhr in der Vollbrachtstraße. Der 20-Jährige kam aus Richtung Malzwerk und fuhr in Richtung Mittelhäuser Straße. Auf Höhe eines Autohauses stürzte der Mann und verletzte sich dabei am Kopf. Der Grund für den Sturz könnte mit seiner Alkoholisierung zusammenhängen. Der 20-Jährige pustete bei der anschließenden Unfallaufnahme fast 1,6 Promille. Im Krankenhaus wurden seine Verletzung versorgt. Zudem wurde ihm Blut abgenommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Ohne Sturz aber ebenfalls erheblich alkoholisiert war ein 43-jähriger Mann Donnerstagmorgen kurz vor 03:00 Uhr in der Nordhäuser Straße unterwegs. Er brachte es in der Verkehrskontrolle auf knapp 1,3 Promille. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten müssen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell