Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Café

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Mittwoch bekannt wurde, versuchten unbekannte Täter bereits vorige Woche, in ein Café in der Andreasvorstadt von Erfurt einzubrechen. Dazu verschafften sich die Einbrecher Zutritt in das Treppenhaus. Anschließend versuchten sie, die Zugangstüren zu dem Café aufzuhebeln. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

