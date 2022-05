LPI-EF: Willy Rolf Kindel aus Erfurt vermisst

Sömmerda (ots) - Am Montag zeigte ein 50-jähriger Mann bei der Polizei in Sömmerda den Diebstahl mehrerer Zaunpfosten an. Am Wochenende hatte sich ein Dieb in der Erhardtstraße von Sömmerda bedient und zwölf frisch gesetzte Zaunpfosten gestohlen. Da der Beton noch nicht ausgehärtet war, hatte der Täter leichtes Spiel. Ein Teil der Posten landete auf dem Boden oder in einem nahen gelegenen Teich. Acht Zaunpfosten sind unauffindbar. Sie haben einen Wert von 400 Euro. ...

