Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei in Hinterhof

Erfurt (ots)

Samstagabend wählten gleich mehrere Anwohner in Erfurt-Ilversgehofen den Notruf. Acht Männer und Frauen im Alter von 25 bis 46 Jahren hatten in einem Hinterhof gemeinsam Alkohol getrunken. Plötzlich geriet die Gruppe in Streit. Mehrere Personen schlugen sich. Dabei kamen unter anderem ein Küchenmesser und eine Gartenhacke zum Einsatz. Während der Auseinandersetzung ging eine Tür zu Bruch. Fünf Personen wurden leicht verletzt. Mehrere Krankenwagen waren von Nöten, um ausgeschlagene Zähne, Schnittverletzungen und Schürfwunden zu behandeln. Während der Schlägerei rief eine unbekannte Person volksverhetzende Parolen in den Hinterhof. Die Polizei rückte vor Ort mit mehreren Streifenwagen und einem Fährtenhund an und leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Volksverhetzung dauern an. (JN)

