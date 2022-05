Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Fahrer

Erfurt (ots)

Die Polizei in Erfurt und Sömmerda erwischte von Mittwoch auf Donnerstag vier berauschte Auto-, Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer. Den Anfang machte ein 17-jähriger auf seinem E-Scooter. Er wurde Mittwochnachmittag in der Magdeburger Allee kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Fast zeitgleich wurde in Straußfurt eine 38-jährige Opel-Fahrerin kontrolliert. Auch bei ihr schlug ein Drogenvortest positiv an. Nicht berauscht durch Drogen, aber dafür unter dem Einfluss von reichlich Alkohol fielen Donnerstagmorgen zwei Männer in Erfurt auf. Kurz vor 02:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Moritzwallstraße einen 33-jährigen Fahrradfahrer. Er war mit knapp zwei Promille unterwegs. Eine Stunde später wurde ein 24-jähriger BMW-Fahrer in der Liebknechtstraße kontrolliert. Er schaffte es auf fast ein Promille. Gegen alle vier Personen wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen aufgenommen. (DS)

