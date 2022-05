LPI-EF: Annabelle Dornis aus Erfurt vermisst

Sömmerda (ots) - Am Montagmorgen nahmen Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda einen 31-jährigen Mann fest. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz lagen gegen ihn zwei Haftbefehle vor. Der Mann selbst war nicht in der Lage, die geforderte Geldstrafe von mehr als 1.700 Euro zu begleichen. Seine Oma legte ihm das Geld aus und bewahrte ihn so in letzter Minute vor 75 Tagen im Gefängnis. (JN) Rückfragen ...

