Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Büros eingebrochen

Erfurt (ots)

Am Wochenende brachen Diebe in zwei Erfurter Büros ein. In der Haarbergstraße schlugen Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag zu. In einem Gebäude schlugen sie die Glastür zu einem Büro ein und stahlen einen Laptop im Wert von 1.000 Euro. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen brachen Diebe in ein Bürogebäude in der Richard-Hegelmann-Straße ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Mehrere Büros wurden betreten und Schränke durchsucht. Die Täter brachen einen Tresor auf und stahlen Bargeld in Höhe von etwa 1.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell