LPI-EF: Versuchter Einbruch in Autohandel

Erfurt (ots) - Ein betrunkener Autofahrer richtete am frühen Sonntagmorgen hohen Sachschaden an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen an. Der 27-Jährige befuhr mit seinem Pkw diverse Straßen im Erfurter Norden, bevor eingesetzte Beamte den Mann stoppen konnten. An verschiedenen Stellen seiner Fahrtstrecke touchierte er geparkte Fahrzeuge, an denen teilweise erheblicher Sachschaden entstand. Personen kamen ...

