Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei ohne ersichtlichen Grund

Erfurt (ots)

Offenbar ohne ersichtlichen Grund gerieten zwei 20 und 35 Jahre alte Männer Mittwochabend kurz vor 22:00 Uhr in Erfurt aneinander. Die beiden begegneten sich kurz vor der Bahnhofsunterführung. Dabei gerieten sie in Streit. Im weiteren Verlauf provozierten sie sich so lange, bis der 20-Jährige seinen 35-jährigen Kontrahenten ohrfeigte und ihn mehrmals gegen das Bein trat, so dass dieser leicht verletzt wurde. Was den Streit letztlich ausgelöst hat, ist derzeit unbekannt. Die Polizei nahm gegen den 20-jährigen Täter eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf. (DS)

