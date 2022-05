LPI-EF: Sachbeschädigung im Umspannwerk

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Montag gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Buttstädt ein Verkehrsunfall mit einem Kind. Ein 11-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad durch die Oberwendenstraße. Als er auf Höhe des Kinderwohnheims aufgrund eines auf dem Gehweg geparkten Fahrzeugs auf die Straße ausweichen musste, wurde er von einem roten Transporter überholt. Der Fahrer fuhr so dicht an dem Jungen vorbei, so dass ...

