Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior ausgeraubt

Sömmerda (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in Sömmerda ein 85-jähriger Mann ausgeraubt. Der Senior war gegen 16:40 Uhr zu Fuß in der Kölledaer Straße im Bereich des Feldwegs zur Thomas-Müntzer-Straße unterwegs, als ihn ein Unbekannter von hinten geschubst und ihm aus der Hosentasche das Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld und verschiedenen Papieren gestohlen haben soll. Der Geschädigte hat nur wenige Erinnerungen an die Tat. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0106454 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell