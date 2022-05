Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer attackiert Senior

Erfurt (ots)

Weil ein Fußgänger gestern Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, in Erfurt einen Radfahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte, musste er dafür teuer bezahlen. Der 71-jährige Mann hatte den Radfahrer darauf hingewiesen, dass er nicht auf dem Fußweg in der Lachsgasse fahren durfte. Die beiden gerieten in Streit. Der unbekannte Radfahrer attackierte den Senior und fügte ihm mit einem unbekannten Gegenstand eine Schnittverletzung im Gesicht zu. Anschließend flüchtete er. Der 71-jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der unbekannte Mann war etwa 25 Jahre alt, hatte eine hagere Gestalt sowie schwarze lockige Haare mit rasierten Seiten. Er trug eine schwarze Lederjacke und einen schwarzen Rucksack. Außerdem sprach er gebrochenes Deutsch. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0105441 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0). (JN)

