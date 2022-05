Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Polizisten verletzt

Erfurt (ots)

Weil sich ein Pärchen am Montagnachmittag in der Stauffenbergallee geschlagen und getreten hatte, kamen mehrere Streifenwagen der Erfurter Polizei zum Einsatz. Der 30-jährige Mann war dermaßen aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Eine Polizistin und ein Polizist wurden leicht verletzt, da sich der Mann heftig gegen die Maßnahmen zur Wehr setzte. Auf dem Weg zur Dienststelle biss er einen weiteren Polizisten und verletzte ihn schwer. Auch im Gewahrsam der Polizei beruhigte sich der Mann nicht. Erst nach einigen Stunden in der Zelle durfte er am frühen Dienstagmorgen den Nachhauseweg antreten. Mit im Gepäck hatte er gleich mehrere Strafanzeigen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell