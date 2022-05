LPI-EF: Kleine Sünde führt zu Strafanzeige

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Erfurter Tennisclub gerufen. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor zunächst versucht eine Tür aufzuhebeln, um in das Vereinsgebäude einzudringen. Als dies nicht gelang, zerstörten sie eine Fensterscheibe. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume und stahlen schließlich etwas Bargeld. Auf ihrem Diebeszug hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: ...

