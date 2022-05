LPI-EF: Tierischer Entführungsfall

Landkreis Sömmerda (ots) - Heiß her ging es am Wochenende in Olishausen nicht nur beim Maifeuer. Die Polizei musste gleich dreimal in den Landkreis ausrücken, weil es offensichtlich zu viele aufgeheizte Gemüter bei der Veranstaltung gab. Zwei Frauen bekamen sich auf der Tanzfläche in die Haare. Auch zwei Männer gerieten nach einer Schubserei in Streit. Ein 31-jähriger Mann hatte ebenfalls die Fäuste fliegen lassen, im Anschluss Polizisten beleidigt und ein Funkgerät ...

mehr