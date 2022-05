LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Sömmerda (ots) - Am 30.04.2022, 22:00 Uhr wurde ein 31 Jähriger mit seinem Fahrrad in Sömmerda, Frohndorfer Straße festgestellt. Als dieser die Polizeibeamten erblickt, warf er eine kleine Tasche über eine Hecke. Der 31 Jährige wurde angehalten und die Tasche wurde gefunden. In dieser befand eine kleine Menge Betäubungsmittel festgestellt. Dieses wurde beschlagnahmt und ein Anzeige wegen Besitz von Drogen gefertigt. (wo) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr