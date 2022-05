Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenbold raubt Nachbarn den Schlaf

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd in die Erfurter Innenstadt ausrücken. Ein betrunkener Mann hatte mehrfach den Notrufknopf der Brandmeldeanlage des Mehrfamilienhauses betätigt, randalierte im Treppenhaus und zog so den Unmut seiner Nachbarn auf sich. Da sich der Mann auch nach Eintreffen der Beamten nicht beruhigte musste er fixiert werden. Nachdem sich die Situation eigentlich beruhigt hatte und der Einsatz beendet schien, äußerte der 51-Jährige seine Wohnung anzünden zu wollen. Daraufhin wurde ein Arzt zur medizinischen Begutachtung hinzugerufen. Da sich der Mann zwischenzeitlich selbst am Kopf verletzte endete der Abend, wenn auch nicht ganz freiwillig, im Krankenhaus. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Notrufmissbrauch, Sachbeschädigung, Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell