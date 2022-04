LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Kölleda (ots) - Am 30.04.2022 gegen 01:00 Uhr wurde in Kölleda in der Bahnhofstraße ein 36 jähriger Mann kontrolliert. Als dieser nach Drogen gefragt wurde, händigte der Mann eine kleine Tüte mit Betäubungsmitteln aus. Die Drogen wurden beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt. (wo) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

