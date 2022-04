LPI-EF: mit Drogen unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Donnertag wurde bei der Polizei in Sömmerda der Diebstahl von Heizöl angezeigt. Bereits in der letzten Woche hatten unbekannte Täter auf dem Gelände einer Tankstelle im Landkreis Sömmerda zugeschlagen. Die Täter manipulierten das Bedienelement eines Öltanks und zapften mehrere hundert Liter Heizöl ab. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 300 Euro geschätzt. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

