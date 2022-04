Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Erfurt (ots)

Einbrecher versuchten in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen einzudringen. Wie der 58-jährige Eigentümer der Polizei am Donnerstag mitteilte, fand er an seiner Tür Hebelspuren. Ob die Täter bei ihrer Tat gestört wurden, ist nicht bekannt. Die Hauseingangstür hielt dem Einbruchsversuch stand und die Täter gelangten nicht in das Objekt. Dennoch entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei sicherte spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell