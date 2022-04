LPI-EF: Kurioser Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - Diebe trieben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ihr Unwesen in Erfurt-Gispersleben. Dort schlugen die Langfinger von einem Fahrzeug die Fahrerscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter an die Geldbörse des Geschädigten mit knapp 100 Euro Bargeld. Der entstandene Schaden dürfte allerdings deutlich höher als der Wert der Beute sein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 ...

