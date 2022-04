Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Firma

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Mittwochmorgen mitgeteilt wurde, suchten Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Erfurter Ortsteil Hohenwinden eine Firma auf. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Objekt und entwendeten den Schlüssel eines Reinigungsschrankes. Der entstandene Sachschaden wurde auf 400 Euro geschätzt. Dem gegenüber steht ein entwendeter Schlüssel im Wert von 10 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

