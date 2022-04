Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lager heimgesucht

Erfurt (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Erfurter Polizei über den Einbruch in das Lager eines Supermarktes in der Krämpfervorstadt in Kenntnis gesetzt. Ein Mitarbeiter hatte eine aufgehebelte Tür festgestellt, an der etwa 500 Euro Sachschaden entstanden waren. Diebe waren zunächst in einen Innenhof gestiegen und hatten anschließend die Tür zum Lager aufgebrochen. Die Täter stahlen Süßwaren, Bier und Haushaltsartikel. Die Kriminalpolizei nahm am Tatort ihre Arbeit auf und sicherte Spuren der Einbrecher. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell