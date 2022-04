Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldiebe

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Diebe hatte es am Wochenende auf eine Baustelle in Großrudestedt im Landkreis Sömmerda abgesehen. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gelände und entwendeten ein ca. 50 Meter langes Kupferkabel, welches bereits in einem Kabelgraben lag. Der entstandene Schaden wurde auf über 800 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

