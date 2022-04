Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Erfurt (ots)

Schwerste Verletzungen zog sich gestern ein 48-jähriger Mann in Erfurt zu. Er war gegen 19:50 Uhr im Eingangsbereich eines Supermarktes mit einem fremden Mann in Streit geraten. Dieser trat ihn gegen den Oberkörper und mehrfach ins Gesicht. Außerdem warf er eine Glasflasche nach ihm. Der Mann erlitt massive Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Angreifer, welcher ein Tattoo auf der rechten Gesichtshälfte hatte, flüchtete noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Die Erfurter Polizei sucht nun Zeugen, die gestern in der Kranichfelder Straße die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0095950 entgegen. (JN)

