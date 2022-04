Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Angriff auf Laden

Am 23.04.2022 gegen 10:45 Uhr betraten mehrere Unbekannte ein Bekleidungsgeschäft in der Neuwerkstraße von Erfurt. Dort schlugen sie massiv auf eine 32-jährige Mitarbeiterin ein und verletzten sie. Im Laden verteilten die Täter eine unbekannte Flüssigkeit und flüchteten anschließend über die Neuwerkstraße in Richtung Juri-Gagarin-Ring. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Tätern verliefen erfolglos. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Neuwerkstraße/ Juri-Gagarin-Ring verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern machen können. Die Gruppe bestand aus Männern und mindestens einer Frau. Sie trugen zum Teil blaue Jacken, blaue Hosen und blauen Pullover und verdeckten ihr Gesichter mit Mützen und Mund-Nasen-Schutz. Einer der Täter trug eine auffällige graue Hose in Camouflage Optik sowie eine markante blaue College Jacke mit weißen Ärmeln und weißer Aufschrift auf dem Rücken. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein politisches Tatmotiv kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/57432-4602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0094285 entgegen. (JN)

