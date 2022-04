LPI-EF: Betrunkener setzt sich zur Wehr

Erfurt (ots) - Am Freitag und Samstag wurde bei der Polizei in Erfurt der Diebstahl von insgesamt sieben Fahrrädern zur Anzeige gebracht. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehr als 14.000 Euro. Die Räder wurden aus einer Gartenhütte und vier Kellerabteilen in Erfurt gestohlen. Dabei handelte es sich um vier Mountainbikes, zwei E-Bikes sowie ein Klapp-Fahrrad. Die unbekannten Diebe verursachten Sachschaden von mehreren hundert Euro. (JN) Rückfragen bitte an: ...

