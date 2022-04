LPI-EF: Beherzte Anwohner

Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag gegen kurz vor 17 Uhr wurden durch Unbekannte insgesamt vier Mülltonnen in der Erfurter Teichstraße in Brand gesetzt und zerstört. Eine Hecke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die angrenzenden Wohnhäuser blieben unversehrt. Am frühen Samstagvormittag gegen 10 Uhr zündelten Unbekannte ebenfalls in der Erfurter Wendenstraße auf dem Dach eines Geschäftshauses und verursachten dadurch Sachschaden. Der Brand wurde frühzeitig ...

