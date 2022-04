Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbarer Dieb

Erfurt (ots)

Der Inspektionsdienst Erfurt-Süd wurde am 24.04.2022 gegen 18:00 Uhr über einen gerade erfolgten Fahrraddiebstahl in Erfurt-Azmannsdorf informiert. Aufgrund einer sehr guten Täterbeschreibung eines Zeugen und sofortiger Fahdungsmaßnahmen konnte der Täter in der Ortslage Linderbach gestellt werden. Darüberhinaus war der Täter mit über 2,5 Promille stark alkoholisiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr. Das Fahrrad konnte noch vor Ort an das bestohlene Kind zurückgegeben werden. Keine 3 Stunden später trat der Täter abermals in Erscheinung. In der Ortslage Dittelstedt entwendete er eine hochwertige Sonnenbrille aus einem Auto. Darüberhinaus hatte er weitere Wertgegenstände bei sich, die ebenfalls aus einer oder mehrerer Diebstahlshandlungen stammen könnten. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde der Täte in Gewahrsam genommen. (ChSch)

