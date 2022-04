Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gefahren und geschlagen

Sömmerda (ots)

Am Samstag Abend wurden die Beamten der PI Sömmerda zu einer Auseinandersetzung gerufen. Auf einem Parkplatz in Sömmerda soll ein angetrunkener 46jähriger Mann mit seinem Skoda auf eine 41jährige in einer bedrohlichen Weise zugefahren sein. Dann stoppte er und soll die Frau geschlagen haben. Die Frau wiederum schlug dann zurück. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Beim 46jährigen zeigte das Atemalkoholtestgerät 1,73o/oo an. Im Ergebnis wurden mehrere Anzeigen aufgenommen, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

