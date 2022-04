LPI-EF: Rotlichtverstoß führt zu Unfall

Erfurt (ots) - Ein 41-Jähriger rief Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr die Polizei im Erfurter Norden auf den Plan. Der Mann war in der Mainzer Straße unterwegs und griff ohne ersichtlichen Grund einen 21-Jährigen an. Kurze Zeit später ging er im Bereich der Essener Straße zum Gleisbett der Straßenbahn, entnahm dort mehrere Steine und warf sie in Richtung einer 33-jährigen Frau. Glücklicherweise verfehlte er die Dame, so dass diese unverletzt blieb. Ein Passant wurde ...

