Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Erfurt (ots)

Donnerstagabend ereignete sich in der Herderstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und mit einem Radfahrer. Ein 70-jähriger Hyundai-Fahrer wollte von seinem Grundstück auf die Herderstraße fahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 13-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Junge stürzte, sich leicht verletzte und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (DS)

