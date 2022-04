LPI-EF: Ladungssicherung nicht beachtet

Landkreis Sömmerda (ots) - Einen eher ungewöhnlichen Unfall mussten Beamte am Mittwochmorgen in Kölleda aufnehmen. Dort hatte sich ein 52-jähriger LKW-Fahrer in eine Sackgasse verirrt. Als der Mann daraufhin mit seinem Gespann zum Wenden ansetzte, stieß er mit dem Anhänger gegen eine Garage und brachte sie zum Einsturz. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand in der Garage. Allerdings wurde bei dem Unfall ein in dem Gebäude geparktes Auto ...

