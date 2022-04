Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter trieben von Dienstag auf Mittwoch ihr Unwesen in Straußfurt. Die Täter zündeten auf dem Schulgelände der Regelschule in der Feldstraße einen freistehenden Kunststoffmülleimer an. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude über. An dem Mülleimer entstand allerdings ein Schaden von knapp 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0091528 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell