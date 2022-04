Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Verkehrsteilnehmer

Erfurt (ots)

Die Polizei erwischte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich drei berauschte Verkehrsteilnehmer in Erfurt. Den Anfang machte ein 32-jähriger BMW-Fahrer in der Stauffenbergallee. Er war mit knapp einem Promille Alkohol unterwegs. Nur eine dreiviertel Stunde später kontrollierte eine Streife in der Andreasstraße einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer. Er schaffte es auf 1,1 Promille. Letzter im Bunde war ebenfalls ein E-Scooter-Fahrer, welcher gegen 04:00 Uhr in der Bebelstraße angetroffen wurde. Bei ihm stellten die Beamten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Alle drei Männer müssen nun mit Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. (DS)

