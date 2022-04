LPI-EF: Diebstahl aus Transporter

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Kleinkraftrad in der Erfurter Altstadt gestohlen. Die blaue Simson Schwalbe war in einem Hof anschlossen abgestellt. Die Diebe durchtrennten das Schloss und konnten so das Moped entwenden. Der entstandene Schaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

