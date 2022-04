LPI-EF: Rettungssanitäter angegriffen

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buttstädt mehrere Gebäude mit schwarzer Sprühfarbe und blauer Kreide. Betroffen waren neben einer Schule auch drei Supermärkte und eine Tankstelle. Der entstandene Schaden wurde auf 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Montag auf ...

mehr