Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Büro

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag auf Dienstag in ein Büro im Erfurter Stadtteil Löbervorstadt ein. Dazu beschädigten die Einbrecher ein Fenster und verschafften sich so Zutritt in das Gebäudeinnere. Anschließend durchwühlten die Täter in einem Büro mehrere Schränke und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

