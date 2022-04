Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Achtung Wildwechsel!

Landkreis Sömmerda (ots)

Über die Osterfeiertage registrierte die Landespolizeiinspektion Erfurt im Landkreis Sömmerda neun Wildunfälle. Diese ereigneten sich überwiegend in der Zeit zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr. In acht Fällen kam es zum Zusammenstoß mit Rehwild, in einem Fall wurde ein Fuchs bei Guthmannshausen überfahren. Selbst die Polizei blieb nicht verschont: Montagnacht gegen 00:15 Uhr lief einer Streife in der Nähe von Weißensee ein Reh gegen den Funkwagen. Glücklicherweise wurden die Beamten bei dem Unfall nicht verletzt. Weniger Glück hatte ein 32-jähriger Taxifahrer. Er kam zwischen Günstedt und Kindelbrück von der Straße ab, als er einem Reh ausweichen wollte. Sein Auto geriet in den Straßengraben. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Die Polizei rät Autofahrern daher, gerade im Bereich von Waldabschnitten und Feldrändern vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Bei Sichtkontakt mit Wild sollte gebremst, abgeblendet und gehupt werden. (DS)

