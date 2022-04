LPI-EF: Fahrraddieb gestellt

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Ostermontag, in eine Wohnung im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen einzubrechen. Dazu verschafften sich die Einbrecher Zutritt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und hebelten anschließend an der Wohnungstür einer 68-jährigen Frau. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Zur Schadenshöhe an der ...

mehr