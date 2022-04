Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebstahl - Mountainbike gestohlen

Erfurt (ots)

Am 18.04.2022 teilte ein 26-jähriger Erfurt mit, dass im Zeitraum vom 17.04.2022 bis zum heutigen Morgen sein hochwertriges Mountainbike der Marke "Trek" entwendet wurde. Der unbekannte Täter drang in den Innenhof des Mehrfamilienhauses in der Tschaikowskistraße in Erfurt ein und durchtrennte anstatt des Faltenschlosses lieber das Geländer, an welches das Fahrrad angeschlossen wurde. Das Fahrrad hat einen Gesamtwert von etwa 2600EUR und der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 150EUR. (JJ)

