Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksamer Anwohner schlägt Diebe in die Flucht

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntages wurde ein Anwohner im Erfurter Ortsteil Wiesenhügel auf zwei vermummte Personen aufmerksam, die gerade versuchten, auf unübliche Weise an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu gelangen. Während ein Täter "Schmiere" stand, versuchte der zweite Unbekannte den Automaten aufzubrechen. Dieses Unterfangen scheiterte jedoch an den schnell hinzugerufenen Polizeibeamten, so dass die beiden Vermummten ihr Heil ohne Beute in der Flucht suchten. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgrund des versuchten Automatenaufbruches aufgenommen.(AS)

