Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb schlägt um sich, Passant greift ein - Erfurt, 16.04.2022

Erfurt (ots)

Am Ostersamstag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in der Erfurter Innenstadt. Als der Ladendetektiv das Diebespärchen stellte, schlug der Mann unvermittelt zu, während seine Begleiterin mit dem Stehlgut zu fliehen versuchte. Durch das Eingreifen eines unbeteiligten Passanten konnte der Angreifer unter Kontrolle gebracht und eine weitere Auseinandersetzung unterbunden werden. Der Ladendetektiv fing die flüchtige Dame ein und übergab die beiden Langfinger anschließend der Polizei. Eine Durchsuchung der Personen trug weiteres Diebesgut zu Tage. Gegen die 22-Jährige und ihren 40-Jährigen Begleiter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (CF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell