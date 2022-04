LPI-EF: Glimpflicher Ausgang

Erfurt (ots) - Am Mittwochabend musste ein Anwohner vom Erfurter Herrenberg feststellen, dass Diebe in seinen Keller eingebrochen waren. Zwischen dem 10.04. und 13.04.2022 waren sie unbemerkt in das Mehrfamilienhaus in der Stielerstraße gelangt und hatten den Keller aufgesucht. Dort brachen sie die Kellerbox auf und stahlen Werkzeug und Getränke im Wert von mehr als 100 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: ...

mehr