Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erfurt (ots)

Ein 38-jähriger Fußgänger wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der Mann lief gegen 13:15 Uhr in der Gustav-Freytag-Straße über eine Fußgängerampel. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, welches an der Kreuzung abbog. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Auto, bei dem es sich um einen grauen Golf gehandelt haben soll, fuhr weiter. Hinter dem Steuer soll eine Frau mit langen blonden Haaren gesessen haben. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Auto oder der Fahrzeugführerin machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0085644 entgegen. (JN)

