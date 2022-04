LPI-EF: Schausteller bestohlen

Erfurt (ots) - Während ein 44-jähriger Mann in der Nacht zu Dienstag in den Privaträumen neben seinem Restaurant schlief, stiegen Einbrecher in sein Lokal ein. Zwischen 01:00 und 04:00 Uhr kamen sie durch ein Fenster in das Restaurant. Sie stahlen Bargeld und zahlreiche Spirituosen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke in der Wohnung des Restaurantbesitzers. Hier entwendeten sie eine Uhr sowie ...

